Burnham è il candidato unico alla guida del Partito Laburista, con il sostegno di 322 dei 403 parlamentari del partito. La sua candidatura è l’unica ufficiale, con il resto dei deputati che non hanno ancora annunciato supporto. La nomina a leader del partito appare imminente, dato il largo consenso interno. Nessun altro candidato ha presentato ufficialmente la propria candidatura.

La candidatura di Burnham alla leadership del Partito Laburista ha ottenuto il sostegno di 322 dei 403 parlamentari laburisti, e rimane l’unico candidato ufficialmente dichiarato. Gli manca solo un seggio per raggiungere i 323 necessari affinché diventi matematicamente impossibile per un rivale candidarsi contro di lui. Alcuni parlamentari affermano di non aver potuto votare giovedì, ma che sosterranno Burnham una volta rientrati in Parlamento. Se, come previsto, nessun altro si candiderà, Burnham verrà proclamato leader del Partito Laburista la prossima settimana, prima di assumere la carica di primo ministro il 20 luglio. Si tratterebbe di una straordinaria ascesa al potere, dopo la vittoria dell’ex sindaco della Greater Manchester alle elezioni suppletive di Makerfield di poche settimane fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Burnham si appresta a diventare il prossimo Primo Ministro inglese, con 322 deputati laburisti a suo favore

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