Un giocatore si è arreso a Sinner e Alcaraz durante un torneo a Roma, dichiarando di puntare ormai ai quarti di finale. Dopo la vittoria a Roland Garros di uno dei due, il duo composto da un italiano e uno spagnolo ha consolidato la sua presenza nel circuito. La vittoria di un altro tennista a Melbourne nel 2024 aveva interrotto una serie di successi, ma ora i due continuano a dominare. La partita si è conclusa con il giocatore che ha riconosciuto la superiorità degli avversari.

Roma, 17 luglio 2026 – Continua l'era dei “Sincaraz” nel mondo del tennis. Dopo la vittoria dello scorso Roland Garros da parte di Zverev, che ha interrotto una striscia che andava avanti dall'Australian Open del 2024, lo scettro è passato nuovamente al duo composto dall'italiano e dallo spagnolo. Nella finale di Wimbledon non c'è stato scampo per Sascha Zverev: dopo aver perso il primo set, Sinner ha alzato il livello e ha vinto i successivi tre, il primo al tie break (7-2), poi 6-3 e 6-4. L'azzurro ha risposto da campione dopo il momento negativo successivo all'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro l'argentino Cerundolo e ha difeso il titolo dell'anno scorso, riaffermando ancora una volta il suo primato nel Ranking Atp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Bublik si “arrende” a Sinner e Alcaraz: “Ormai punto ai quarti”

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