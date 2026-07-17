Vittorio Feltri ha perso la moglie, Enoe Bonfanti, con cui è stato sposato per oltre 60 anni. La donna, sempre restata lontana dai riflettori, è deceduta recentemente. La coppia ha condiviso tutta la vita, senza apparire pubblicamente. La notizia è stata confermata nelle ultime ore.

Un grave lutto ha colpito Vittorio Feltri. È venuta a mancare la moglie Enoe Bonfanti, compagna di una vita con la quale il giornalista ha condiviso oltre sei decenni di matrimonio. Pur essendo al fianco di uno dei volti più noti dell’informazione italiana, ha sempre preferito vivere lontano dall’attenzione mediatica, costruendo il proprio percorso con discrezione e senza cercare visibilità. La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio, mentre resta ancora sconosciuta la causa del decesso. Addio alla moglie di Vittorio Feltri: così si è spenta Enoe Bonfanti. A dare notizia della morte di Enoe Bonfanti è stato Il Giornale, quotidiano diretto dallo stesso Vittorio Feltri. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Brutto lutto per Vittorio Feltri, è morta sua moglie: oltre 60 anni insieme, sempre lontana dai riflettori, la storia che nessuno sa

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Brutto lutto per Vittorio Feltri, è morta sua moglie: oltre 60 anni insieme, sempre lontana dai riflettori, ecco le cause della morteVittorio Feltri ha perso la moglie, Enoe Bonfanti, con cui era sposato da oltre 60 anni.

È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri: insieme per quasi 60 anniEnoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri e sua compagna per quasi 60 anni, è morta all’età di 88 anni.

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