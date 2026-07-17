Bruno Venturini 50 anni di bel canto
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Cinquant’anni di bel canto, spettacolo e incontri straordinari. Il maestro Bruno Venturini si racconta ripercorrendo la sua lunga carriera. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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