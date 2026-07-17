La produzione della nuova serie comica con Can Yaman e Giovanni Nasta cerca comparse di entrambi i sessi, tra i 25 e i 45 anni, con un’immagine elegante. La ricerca è aperta a uomini e donne interessati a partecipare come comparse sul set. L’annuncio invita coloro che desiderano vivere l’esperienza di lavorare in un ambiente televisivo a candidarsi.

La produzione di Bro, la nuova comedy con Can Yaman e Giovanni Nasta, è alla ricerca di comparse e il casting è aperto a uomini e donne tra i 25 e i 45 anni Se desiderate da tempo respirare l'atmosfera di un set, ma ancor di più condividere l'esperienza con Can Yaman, allora questo è proprio l'annuncio che stavate aspettando. La produzione di Bro, la nuova serie originale Prime Video che vede protagonista il divo turco, è alla ricerca di uomini e donne "con immagine elegante" per fare da comparse. Come recita l'annuncio pubblicato sul sito CastingNews.eu, c'è una nuova opportunità per tutte le aspiranti comparse a Roma "per prendere parte alle riprese della serie televisiva "Bro", produzione firmata Lux Vide, che vede tra i protagonisti l'attore Can Yaman". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bro, la nuova serie di Can Yaman cerca comparse con "immagine elegante": tutti i dettagli

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BRO: la NUOVA serie con Can Yaman e Giovanni Nasta! Tutte le anticipazioni

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