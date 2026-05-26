Can Yaman si prepara a sorprendere il pubblico con Bro, la nuova serie prodotta da Lux Vide insieme a Giovanni Nasta. Dopo il successo di Viola come il mare, i due attori torneranno a condividere il set in una commedia legale dal tono brillante e moderno. Ecco tutto quello che sappiamo sulle riprese, sulla trama e sulla nuova svolta artistica dell’attore turco. L’attesa intorno al nuovo progetto televisivo di Can Yaman cresce di giorno in giorno. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare con forza una notizia che sta facendo impazzire il pubblico italiano e internazionale: l’attore sarà il protagonista della nuova serie tv Bro, una produzione targata Lux Vide realizzata insieme a Giovanni Nasta. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Can Yaman torna con Bro: la nuova serie comedy che cambia la sua carriera!

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CAN YAMAN TORNA A ROMA! Nuova serie BRO con Nasta!

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