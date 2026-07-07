Ferrari Formaggi premiata con 7 medaglie agli International Cheese & Dairy Awards 2026
Ferrari Giovanni Industria Casearia di Ossago Lodigiano ha vinto sette medaglie agli International Cheese & Dairy Awards 2026, uno dei principali concorsi internazionali nel settore lattiero-caseario. La premiazione si è svolta nel 2026 e riconosce l'eccellenza dei prodotti di questo storico caseificio, che si occupa di produzione di formaggi. Le medaglie ottenute evidenziano il risultato di una selezione di prodotti di alta qualità, riconosciuta a livello internazionale.
Lo storico caseificio Ferrari di Ossago Lodigiano - nome formale: «Ferrari Giovanni Industria Casearia» - conquista ben sette medaglie agli International Cheese & Dairy Awards (ICDA) 2026, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali dedicati al mondo lattiero-caseario. Il risultato – 3 medaglie d’oro e 4 d’argento – conferma il ruolo dell’azienda come ambasciatrice della qualità casearia italiana sui mercati internazionali. I riconoscimenti ottenuti premiano alcune delle eccellenze più rappresentative del patrimonio gastronomico italiano: Parmigiano Reggiano DOP, Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna DOP, Grana Padano Riserva DOP e GranFerrari Cheese, a testimonianza della capacità di Ferrari di valorizzare formaggi caratterizzati da grande qualità della materia prima, lunga stagionatura e forte legame con il territorio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
Segui gli aggiornamenti su Ferrari.
Notizie e thread social correlati
Ferrari Giovanni Industria Casearia premiata con 3 medaglie d’Oro agli International Cheese & Dairy Awards 2026Ferrari Giovanni Industria Casearia ha ottenuto sette medaglie agli International Cheese & Dairy Awards 2026, tra cui tre medaglie d’oro.
Cheese & Dairy Awards. Il caseificio ’Il Fiorino’ porta a casa molte medaglieIl caseificio ’Il Fiorino’ ha conquistato numerose medaglie alla Cheese & Dairy Awards, la più antica competizione del settore.
Ferrari Giovanni Industria Casearia premiata con 3 medaglie d’Oro agli International Cheese & Dairy Awards 2026Sette medaglie (3 d’Oro e 4 d’Argento) confermano l’eccellenza dei formaggi Ferrari e della tradizione casearia italiana ... milano.corriere.it
Ferrari Formaggi compie 200 anni e scommette sulla sostenibilitàMilano, 8 giu. (askanews) – La capacità di innovare perfino quando si tratta di un prodotto tradizionale – per non dire arcaico – come il formaggio. Una sfida ambiziosa ma possibile, come testimoniato ... affaritaliani.it