Ferrari Formaggi premiata con 7 medaglie agli International Cheese & Dairy Awards 2026

Notizia in breve

Ferrari Giovanni Industria Casearia di Ossago Lodigiano ha vinto sette medaglie agli International Cheese & Dairy Awards 2026, uno dei principali concorsi internazionali nel settore lattiero-caseario. La premiazione si è svolta nel 2026 e riconosce l'eccellenza dei prodotti di questo storico caseificio, che si occupa di produzione di formaggi. Le medaglie ottenute evidenziano il risultato di una selezione di prodotti di alta qualità, riconosciuta a livello internazionale.