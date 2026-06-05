Di corsa lungo i Trepponti di Comacchio Domani l’evento podistico clou in laguna
Nel pomeriggio di sabato si è svolta a Comacchio la 58ª edizione del Gran premio 11 Ponti, una corsa di 8,5 km che attraversa vicoli, ponti e argini della città. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti e si è concluso nel centro storico. La gara ha visto atleti di varie età correre lungo i Trepponti e altre zone caratteristiche della località. Domani è previsto un altro evento podistico nella stessa area.
Di corsa lungo i vicoli e ponti di Comacchio. Nel pomeriggio di sabato la città torna protagonista con il ‘58° Gran premio 11 Ponti’, la gara podistica di 8,5 km che si snoda tra strade, ponti e argini della caratteristica capitale del Delta. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale e l’assessorato allo sport sosterranno l’evento con il patrocinio e l’organizzazione del gruppo sportivo Running Club Comacchio, Uisp Ferrara ed insieme a numerosi sponsor. Il ritrovo per tutti dalle 15.30 in piazza Dante Alighieri. Alle 17,30 s’inizierà ad entrare nel vivo della giornata. Oltre a podisti e camminatori, ci sarà spazio anche per gli appassionati del Nordic Walking, con un percorso a loro dedicato sempre lungo le vie del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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