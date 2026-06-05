Di corsa lungo i Trepponti di Comacchio Domani l’evento podistico clou in laguna

Notizia in breve

Nel pomeriggio di sabato si è svolta a Comacchio la 58ª edizione del Gran premio 11 Ponti, una corsa di 8,5 km che attraversa vicoli, ponti e argini della città. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti e si è concluso nel centro storico. La gara ha visto atleti di varie età correre lungo i Trepponti e altre zone caratteristiche della località. Domani è previsto un altro evento podistico nella stessa area.