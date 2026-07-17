Borsa | Piazza Affari apre in netto calo -0,93% spread a 81 punti

Notizia in breve

La Borsa di Milano apre in calo dell'1,05%, con il Ftse Mib che scende a 20.200 punti. Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta a 81 punti base. Le tensioni geopolitiche e il calo dei mercati asiatici sono le principali cause di questa avvio negativo. La giornata si presenta con un volume di scambi elevato e una maggiore volatilità rispetto alle sedute precedenti. Gli investitori mostrano cautela in attesa di ulteriori sviluppi sui mercati internazionali.