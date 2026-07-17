Borsa | Piazza Affari apre in netto calo -0,93% spread a 81 punti
La Borsa di Milano apre in calo dell'1,05%, con il Ftse Mib che scende a 20.200 punti. Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta a 81 punti base. Le tensioni geopolitiche e il calo dei mercati asiatici sono le principali cause di questa avvio negativo. La giornata si presenta con un volume di scambi elevato e una maggiore volatilità rispetto alle sedute precedenti. Gli investitori mostrano cautela in attesa di ulteriori sviluppi sui mercati internazionali.
Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - Zavorrata dalle tensioni geopolitiche e dal crollo dei listini asiatici Piazza Affari apre in netto ribasso l'ultima seduta della settimana con il Ftse Mib a 51.884 punti, (-0,93%). Nell'indice principale crescono soprattutto i titoli energetici con Terna la migliore a +1,29% seguita da Snam a +1,24%. In coda al listino - confermando le proeccupazioni per l'eventuale scoppio della bolla legata all'intelligenza artificiale - c'è Stmicroelectronics a -4,84%. Stabile invece lo spread che si attesta a 81 punti con un rendimento del Btp a 10 Anni al 3,93%. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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