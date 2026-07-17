Bonifiche Ferraresi in Congo | Un modello di cooperazione

Bonifiche Ferraresi ha avviato progetti di cooperazione in Congo, collegando l’Italia al Paese africano attraverso attività agricole e iniziative economiche. La cooperativa ha promosso interventi di bonifica e sviluppo sul territorio del Niari, coinvolgendo operatori locali e italiani. L’intervento si inserisce nel quadro di un Piano di cooperazione internazionale e si basa su accordi di collaborazione tra le parti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali partner o finanziamenti specifici.

Federico Dibisceglie Dalla pianura ferrarese al cuore dell’Africa. C’è un filo che unisce Jolanda di Savoia alla regione del Niari, nella Repubblica del Congo, e passa dall’agricoltura, dalla diplomazia economica e dal Piano Mattei. È qui che BF Spa ha scelto di raccontare il primo anno di attività della BFuture Farm, il progetto che sarà inaugurato il prossimo ottobre ma che ha già prodotto risultati concreti: seimila ettari recuperati, oltre mille già coltivati, 450 lavoratori impiegati, nuove strade, rete elettrica, servizi sanitari, formazione e un polo agroindustriale destinato a rafforzare la sicurezza alimentare del Paese africano. Un’iniziativa che rappresenta una delle scommesse più significative della strategia italiana di cooperazione e sviluppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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