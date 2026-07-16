Il 7 novembre 2026, Bob Dylan si esibirà all’Unipol Arena di Bologna, dopo aver tenuto concerti a Milano e Roma. La data fa parte di un tour che segue il successo del Rough and Rowdy Ways Tour. I concerti sono stati annunciati ufficialmente e sono previsti anche altri due appuntamenti in Italia in autunno. La produzione ha vietato la diffusione di foto e video durante l’evento.

Dopo il successo internazionale del Rough and Rowdy Ways Tour, Bob Dylan tornerà in Italia nell'autunno 2026 per tre concerti. Il cantautore Premio Nobel della Letteratura si esibirà il 2 novembre all'Unipol Dome di Milano, il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 7 novembre all'Unipol Arena di Bologna, portando sul palco uno degli spettacoli più acclamati degli ultimi anni. Negli ultimi anni il Rough and Rowdy Ways Tour, nato dall'omonimo album pubblicato nel 2020, ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, confermando ancora una volta la straordinaria capacità di Bob Dylan di reinventare continuamente la propria musica dal vivo. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Il ritorno di Bob Dylan a Bologna: il 7 novembre 2026 all'Unipol Arena dopo i concerti di Milano e Roma. Foto e video dei fan vietati

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