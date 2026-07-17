Blitz dei carabinieri nelle case popolari di Spinaceto Il ministro Piantedosi | Quattro arrestati sono dei clan Spada-Casamonica

Da roma.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri hanno effettuato un blitz nelle case popolari di Spinaceto, concentrandosi su tre edifici di via Salvatore Lorizzo. Durante l’operazione sono state arrestate quattro persone, ritenute appartenenti ai clan Spada e Casamonica. L'intervento ha anche riguardato il contrasto agli allacci abusivi alle utenze nelle stesse abitazioni. Il ministro dell’Interno ha confermato l’arresto e le attività di controllo condotte nelle zone interessate.

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Blitz antidroga ma anche contro gli allacci abusivi alle utenze nelle case popolari di Spinaceto. E in particolare in tre palazzi di via Salvatore Lorizzo dove lo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ricordato come i carabinieri hanno «arrestato quattro persone dei clan Spada-Casamonica». Si tratta di tre donne e un uomo che sono accusati di spaccio di droga. Durante i controlli  sono stati sequestrati 210 grammi di hashish. oltre due etti anche di cocaina e altrettanti di marijuana, 22 dosi di crack ma anche due sciabole. Denunciati poi altri cinque soggetti accusati di detenzione abusiva di armi, furto aggravato di energia elettrica e gas, invasione di terreni o edifici e invasione di terreni demaniali. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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