I carabinieri hanno effettuato un blitz nelle case popolari di Spinaceto, concentrandosi su tre edifici di via Salvatore Lorizzo. Durante l’operazione sono state arrestate quattro persone, ritenute appartenenti ai clan Spada e Casamonica. L'intervento ha anche riguardato il contrasto agli allacci abusivi alle utenze nelle stesse abitazioni. Il ministro dell’Interno ha confermato l’arresto e le attività di controllo condotte nelle zone interessate.

Blitz antidroga ma anche contro gli allacci abusivi alle utenze nelle case popolari di Spinaceto. E in particolare in tre palazzi di via Salvatore Lorizzo dove lo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ricordato come i carabinieri hanno «arrestato quattro persone dei clan Spada-Casamonica». Si tratta di tre donne e un uomo che sono accusati di spaccio di droga. Durante i controlli sono stati sequestrati 210 grammi di hashish. oltre due etti anche di cocaina e altrettanti di marijuana, 22 dosi di crack ma anche due sciabole. Denunciati poi altri cinque soggetti accusati di detenzione abusiva di armi, furto aggravato di energia elettrica e gas, invasione di terreni o edifici e invasione di terreni demaniali. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Blitz dei carabinieri nelle case popolari di Spinaceto. Il ministro Piantedosi: «Quattro arrestati sono dei clan Spada-Casamonica»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bari, case popolari occupate abusivamente da persone vicine ai clan: nuovo blitz a JapigiaMartedì mattina a Japigia, Bari, sono state sgomberate alcune case popolari occupate illegalmente.

Alto Adige: sale il numero dei morosi nelle case popolariIn Alto Adige, il numero di morosi nelle case popolari è aumentato, mentre il debito complessivo sembra diminuire.

Blitz dei carabinieri nelle case popolari di Spinaceto. Il ministro Piantedosi: Quattro arrestati sono dei clan Spada-CasamonicaOperazione del comando provinciale in tre palazzi di edilizia popolare. Altre cinque persone denunciate a piede libero per furto di energia elettrica e allacci abusivi alle condutture del gas ... roma.corriere.it

Blitz a Spinaceto: armi, droga e allacci abusivi nelle case popolari: 4 arresti tra i clan Spada e CasamonicaBlitz a Spinaceto: un dispiegamento massiccio di forze dell’ordine ha setacciato l’area sud della Capitale. I Carabinieri della Compagnia di Pomezia, supportati dalle unità cinofile, dalle aliquote di ... msn.com