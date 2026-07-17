Nella notte, agenti hanno effettuato un intervento in una piscina chiusa di via Folperti a Pavia, trovando tre persone senza dimora che avevano allestito bivacchi all’interno. Sono stati emessi tre fogli di via, che vietano loro di tornare nell’area. All’interno della struttura sono stati rinvenuti vari oggetti di fortuna, tra cui un pupazzo di Winnie the Pooh vicino a un cartello con scritto “Affittasi”, e numerosi rifiuti abbandonati.

Pavia, 17 luglio 2026 – Il pupazzo di Winnie the Pooh accanto a un cartello con scritto “Affittasi” e attorno giacigli di fortuna, attaccapanni e tantissimi rifiuti. La piscina di via Folperti, fino al 2023 oasi di benessere per gli appassionati di sport acquatici, aveva le vetrate sfondate e, all’interno, tracce di di bivacchi e rifiuti. Mercoledì sera la polizia di Stato e la polizia locale hanno fatto scattare il sopralluogo con l’ausilio di un’unità cinofila che aveva il compito di individuare delle eventuali sostanze stupefacenti. Ieri gli agenti sono tornati insieme agli operatori di Asm per smaltire le immondizie. Le pattuglie hanno trovato tre persone di nazionalità italiana già note alle forze dell’ordine, che sono state denunciate a piede libero per accesso abusivo, invasione di terreni o edifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bivacchi nella piscina chiusa di via Folperti, scatta il blitz: tre fogli di via ai clochard abusivi

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Pavia, degrado e bivacchi alla piscina Folperti: la Polizia Locale supporta il blitz

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