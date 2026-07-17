Bimba muore per asfissia la Cassazione condanna Comune e scuola | La vigilanza non era adeguata

La Cassazione ha condannato il Comune e la scuola dopo la morte di una bambina per asfissia, stabilendo che la vigilanza non era adeguata. La sentenza evidenzia che affidare un adulto a un bambino fragile non basta, se quest’ultimo non è preparato a intervenire in situazioni di emergenza. La mancanza di formazione e di attenzione adeguata sono stati ritenuti fattori determinanti nel tragico episodio.

Non basta mettere un adulto accanto a un bambino fragile. Quell'adulto deve sapere cosa fare nei momenti che contano, deve essere formato, deve essere vigile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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