Jashari, giovane regista e mezz’ala, potrebbe essere il prossimo acquisto per una squadra di Serie A. La sua disponibilità nasce da una decisione recente di un club di cedere il calciatore, che fino a poco tempo fa era considerato incedibile. La trattativa si sta sviluppando in modo rapido, con il giocatore che potrebbe diventare un rinforzo chiave per il progetto di una squadra a caccia di giovani talenti.

O gni mercato vive di incastri. A volte basta una decisione, un rinnovo o un cambio nelle gerarchie per trasformare un giocatore considerato incedibile in un’opportunità concreta. Questo è esattamente lo scenario che potrebbe portare Ardon Jashari alla corte di Sarri. Arrivato al Milan soltanto un anno fa come uno degli investimenti più importanti dell’estate rossonera, il centrocampista svizzero ha visto la propria prima stagione condizionata da un grave infortunio, che ne ha rallentato l’inserimento e limitato fortemente il minutaggio. Un’annata praticamente da cancellare, ma che non ha modificato il giudizio di Cristiano Giuntoli circa il suo potenziale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Regista e mezz’ala, giovane e potenziale investimento: ecco perché Jashari può far contento Sarri ma anche l’Atalanta

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