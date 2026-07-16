Autostrada Bergamo-Treviglio il no dei Dem al progetto aggiornato | È un’opera già vecchia e uno spreco di soldi pubblici

Le forze politiche di centrosinistra hanno bocciato il progetto aggiornato dell’autostrada tra Bergamo e Treviglio, definendolo un’opera obsoleta e uno spreco di denaro pubblico. La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è arrivata a una fase di scontro diretto tra le parti coinvolte. Nessuna modifica è stata approvata, e il dibattito si concentra sulla validità e sostenibilità dell’intervento. La discussione si svolge in un clima di forti contrasti tra sostenitori e oppositori.

Treviglio. La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l’ Interconnessione Autostradale Bergamo-Treviglio giunge a una fase di scontro frontale. Allo scadere dei termini per la presentazione delle contro-osservazioni, il territorio denuncia il fallimento delle integrazioni depositate da Autostrade Bergamasche e da Concessioni Autostradali Lombarde, bollate dai rappresentanti locali come risposte generiche che ignorano le criticità strutturali. In prima linea nel denunciare le lacune del progetto aggiornato, la consigliera comunale e capogruppo del Partito Democratico, Matilde Tura, ha evidenziato come le modifiche finora apportate siano insufficienti: “Alcune mie osservazioni sono state recepite, attraverso modifiche significative al progetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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