beni confiscati alle mafie progetti per il riuso sociale in maremma molte iniziative

Nella giornata di ieri, la vicepresidente della Regione ha visitato diverse zone della Maremma, dall’Amiata all’Argentario, per discutere di progetti di riuso sociale dei beni confiscati alle mafie. Durante gli incontri, sono state presentate varie iniziative volte a riqualificare e recuperare queste proprietà, coinvolgendo comunità locali e associazioni. La visita si è concentrata sull’avvio di percorsi di rinascita e di valorizzazione del patrimonio confiscato.

Grosseto, 17 luglio 2026 – Dall’Amiata all’Argentario per sostenere percorsi di rinascita dei beni confiscati alle mafie in Maremma. E’ stato l’obiettivo degli incontri svolti dalla vicepresidente della Regione Mia Diop nella giornata di ieri. Un mini tour molto serrato, che ha avuto come tappe Semproniano, Arcidosso e Monte Argentario, concludendosi poi a Grosseto con un confronto in Provincia con la Consulta provinciale per la Legalità. “Dopo i sopralluoghi sui beni confiscati che stanno rinascendo con progetti di riqualificazione sostenuti anche con contributi regionali – ha spiegato la vicepresidente – vogliamo ora ampliare il numero di immobili ed esperienze di restituzione alla comunità per riuso sociale in precedenza simbolo del potere mafioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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