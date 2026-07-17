Benessere animale | il mio vademecum con piccole raccomandazioni per permettere anche ai nostri amici a quattro zampe di affrontare questi giorni roventi

Il 17 luglio 2026, una guida pratica per il benessere degli animali domestici è stata diffusa. Il documento offre raccomandazioni su come proteggere i cani e i gatti durante le giornate molto calde. Si consiglia di evitare l’esposizione prolungata al sole, di garantire acqua fresca sempre disponibile e di mantenere gli ambienti interni ben ventilati. Non vengono menzionate misure specifiche o nomi di enti coinvolti.

Arezzo, 17 luglio 2026 – “ Benessere animale: il mio vademecum con piccole raccomandazioni per permettere anche ai nostri amici a quattro zampe di affrontare al meglio questi giorni roventi”. La nota dell’assessore Antonella di Tommaso. “Con il super caldo d i questi giorni ritengo opportuno fare un appello a tutela dei nostri amici a quattro zampe. Da sempre, nutro grande rispetto e sensibilità per la dignità degli animali: fanno parte dei contesti familiari e rientrano appieno fra gli affetti. La normativa europea stabilisce che gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze e del benessere degli animali in quanto esseri senzienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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