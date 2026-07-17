Il 17 luglio esce il nuovo singolo di Triode Music, distribuito da Altafonte Italia. Si intitola “Behind the Noise” e si presenta come un brano intimo e malinconico. La canzone descrive la sensazione di essere soli anche quando si è circondati dalla folla.

Di seguito il comunicato: Arriva il 17 luglio “Behind the Noise”, il nuovo singolo pubblicato da Triode Music e distribuito da Altafonte Italia. Un brano intimo e malinconico che racconta la sensazione di essere soli anche in mezzo alla folla. Il testo si apre con il desiderio di confondersi tra gli altri: “Hope I’ll blend into the crowd”. È il bisogno di sparire dentro giornate rumorose e caotiche, mentre il sorriso diventa una maschera per nascondere ciò che si prova davvero. Il centro emotivo della canzone è nel verso “I talk but no one hears”: parlo, ma nessuno ascolta. Una frase semplice che descrive una realtà molto attuale, fatta di messaggi, immagini e continue connessioni, ma anche della difficoltà di sentirsi davvero compresi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “Behind the noise”, oggi il nuovo singolo Triode music

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Behind the Noise | The Making of Runaway Radio

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