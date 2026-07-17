Be my sunshine anticipazioni al 25 luglio | Haziran confessa la verità a Poyraz

Be my sunshine, anticipazioni dal 19 al 25 luglio. Haziran decide di confessare tutta la verità a Poyraz. Haziran decide di confessare tutta la verità a Poyraz e cerca di spiegargli le ragioni che l’hanno spinta ad agire in quel modo. Lui, però, è troppo deluso e furioso per ascoltarla e le dichiara apertamente che farà di tutto per costringerla a lasciare l’isola. Latif rivela a Idil di voler ricominciare una nuova vita sposandosi ancora, mentre Biricik, sotto la pressione di Alper e Melisa, comunica ad Haziran di non voler più essere sua amica. Rimasta isolata da tutti, la ragazza riesce comunque a cavarsela preparando da sola qualcosa da mangiare, improvvisandosi cuoca. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Be My Sunshine, anticipazioni 13 giugno: Zeynep confessa la malattia e Poyraz sorprende Haziran

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