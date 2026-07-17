È partita la fase sperimentale del sistema «Sospas» che sostituisce i parcometri. Il nuovo dispositivo controllerà se un’auto deve essere multata o meno, eliminando la necessità di pagamenti manuali. La sperimentazione riguarda i parcheggi pubblici, dove il sistema sarà testato per verificare la validità delle soste e l’efficacia nel rilevare eventuali infrazioni. La novità prevede anche un cambio di colore delle aree di sosta, da bianco a blu, e la possibilità di parcheggio gratuito o a pagamento.

Sul parcheggio c’è una rivoluzione nella rivoluzione. Perché non si tratta solo di un cambio di colore, da bianco a blu, che poi è da gratis a pagamento. Ma di mentalità, e in questo la svolta è al momento sotto il monitoraggio di 1.300 sensori distribuiti in varie zone del Centro. Si tratta dell’impulso della tecnologia che ha suggerito al Campidoglio di investire sui rilevatori del «Sospas» e dire addio ai 2 mila gloriosi parcometri per introdurre un migliaio di tecno-colonnine e, soprattutto, impostare il sistema su app per pagamenti fast, con un click. Il progetto «Sospas» — Smart on street parking system — ha come obiettivi quello di ottimizzare il traffico, ridurre il tempo speso a cercare parcheggio e contrastare la sosta abusiva, spazi per disabili o merci. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Basta parcometri, via alla fase sperimentale del «Sospas»: controllerà se l’auto è da multare

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