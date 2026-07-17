Basket serie B Interregionale Virtus altra new entry | arriva l’ala under 19 Coti Zelati

Una nuova giocatrice si unisce alla Virtus nel campionato di basket serie B interregionale. Si tratta di un’ala under 19, nata nel 2009, che si aggiunge ai già annunciati Etame, Bianchi e al confermato Cini. La giocatrice rafforzerà sia la prima squadra che la formazione Under 19 eccellenza del club. L’arrivo di questa atleta completa il roster della linea verde della Virtus per la stagione 2026-27.

Continua a prendere forma la linea verde della Virtus 202627. L’ultimo arrivo in Piazzetta Don Perucatti, che va ad aggiungersi ai già annunciati Etame e Bianchi e al confermato Cini, è un classe 2009 che andrà a rinforzare la prima squadra e la formazione Under 19 eccellenza rossoblu. Si tratta di Cosimo Coti Zelati (foto), ala di 195 centimetri che può giocare sia da 3 che da 4. Il suo arrivo si inserisce nell’ottica del nuovo progetto tecnico della società di piazzetta Don Perucatti, che punta sulla crescita e lo sviluppo dei giovani. Proveniente da una famiglia di cestisti (il fratello maggiore Giona, classe 2007, ha disputato la serie B... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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