Bari nella morsa del caldo | weekend rovente per domenica 19 previsti 35 gradi ma saranno percepiti 38
Per domenica 19 luglio sono previsti 35 gradi, con temperature percepite fino a 38, secondo le previsioni. Il ministero della Salute ha innalzato l’allerta da livello 2 a livello 3 per la provincia di Bari, indicando condizioni di rischio elevato per la salute. La provincia è in piena ondata di caldo, con temperature elevate che si protraggono nei giorni successivi.
L’ondata di calore stringe ulteriormente la sua morsa sulla provincia di Bari. Dopo il livello 2 previsto per venerdì 17 e sabato 18 luglio, il ministero della Salute ha innalzato l’allerta a livello 3 per domenica 19 luglio, con temperature percepite fino a 38 gradi e condizioni considerate di rischio elevato per la salute della popolazione. Si entra così nella fase di allerta, il livello massimo previsto dal sistema nazionale di monitoraggio delle ondate di calore, che segnala situazioni in grado di produrre effetti sulla salute non solo delle persone più fragili, ma anche della popolazione sana, soprattutto in presenza di un’esposizione prolungata alle alte temperature. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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