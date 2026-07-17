Bari nella morsa del caldo | weekend rovente per domenica 19 previsti 35 gradi ma saranno percepiti 38

Notizia in breve

Per domenica 19 luglio sono previsti 35 gradi, con temperature percepite fino a 38, secondo le previsioni. Il ministero della Salute ha innalzato l’allerta da livello 2 a livello 3 per la provincia di Bari, indicando condizioni di rischio elevato per la salute. La provincia è in piena ondata di caldo, con temperature elevate che si protraggono nei giorni successivi.