Una banda di ladri ha messo a segno una rapina a Ranica, poco dopo aver colpito a Alzano. Durante l’episodio, una bambina ha chiamato la madre, gridando di aver visto un uomo nero in giardino. La famiglia si è trovata nel panico, mentre i malviventi si sono introdotti nell’abitazione, portando via oggetti di valore. Nessuno è rimasto ferito. La polizia sta indagando sugli episodi nelle due località.

«Mamma ho visto l’uomo nero». Può sembrare l’inizio di un racconto di paura per bambini, invece è la storia vera, e altrettanto terrificante, vissuta da una famiglia di Ranica, vittima — secondo gli inquirenti — della stessa banda di rapinatori che il 6 luglio ha assaltato l’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano e per settimane seminato terrore tra Bergamo, Brescia, Cremona e Udine. Fino a mercoledì, quando quattro albanesi sono stati fermati e messi in carcere. A Ranica, nella banda c’era quell’«uomo nero» visto dalla figlia di Greta Lizzola, da pochi mesi trasferitasi con la famiglia in un quartiere residenziale del comune ai piedi delle colline. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Banda di Alzano, una rapina anche a Ranica. Terrore a cena, l'allarme lanciato dalla bimba: «Mamma, ho visto l'uomo nero in giardino»

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