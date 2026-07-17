Il gestore della ghiacciaia è stato imputato per aver omesso di segnalare il pericolo, dopo la morte di due bambini nel luglio 2021. I bambini, di sette anni, sono caduti dal tetto dell’edificio a Sant’Anna D’Alfaedo. Il padre di uno dei minori ha dichiarato che non si fermerà, anche se non ottiene le risposte desiderate dalla giustizia penale. La vicenda riguarda il mancato intervento sulla sicurezza dell’area.

«Non ci fermeremo mai anche se non avremo le risposte che attendiamo dalla giustizia penale». Andrea Saggioro, il papà di Tommaso morto a sette anni insieme al coetaneo Michele Mazzucato precipitando dal tetto della ghiacciaia a Sant’Anna D’Alfaedo il 3 luglio 2021, esprime la sua determinazione per avere giustizia per la perdita del suo bimbo. Lo fa dopo l’emissione dell’ordinanza con la quale il gip Livia Magri ordina al pm Paolo Sachar l’imputazione coatta a carico di Davide Ceradini, il proprietario del manufatto crollato vicino alla malga «Preta di sotto», disponendo quindi l’avvio del processo. Ceradini dovrà rispondere - oltre che di omicidio e lesioni colpose nei confronti di altri due minori - anche del crollo della ghiacciaia, provocato dalla presenza di una trave in legno «ammalarota» dall’umidità di una laghetto vicino. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Bambini morti nella ghiacciaia, l'imputazione: «Il gestore non segnalò il pericolo»

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