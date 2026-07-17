Bambini morti nella ghiacciaia a Verona l' imputazione | Il gestore non segnalò il pericolo

Notizia in breve

Un imputato è accusato di aver omesso di segnalare il pericolo di una ghiacciaia a Sant’Anna D’Alfaedo, dove nel luglio 2021 due bambini sono morti precipitando dal tetto. Il padre di uno dei bambini ha dichiarato che non si fermerà, anche se non ottiene risposte dalla giustizia penale. La procura ha contestato la mancata segnalazione del rischio da parte del gestore. La vicenda riguarda la morte di un bambino di sette anni e di un altro coetaneo.