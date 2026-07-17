Bambini gentili per istinto prima che per scelta | la ricerca

Uno studio coordinato da università italiane e internazionali ha rilevato che i bambini mostrano comportamenti gentili spontaneamente, prima di sviluppare la consapevolezza di farlo volontariamente. La ricerca coinvolge diverse istituzioni accademiche e si concentra sull’osservazione delle prime manifestazioni di gentilezza nei bambini. Non vengono menzionati dettagli sulle metodologie o sui soggetti coinvolti.

I bambini sono gentili per istinto, prima ancora di diventarlo per scelta. È la conclusione a cui sono giunti i ricercatori di uno studio coordinato dall’Università di Milano-Bicocca e da London School of Economics, Università di Stavanger e Northwestern University. La ricerca – pubblicata su Nature Human Behaviour – ha indagato come si sviluppa il comportamento prosociale nei bambini e soprattutto se questo comportamento nasce come risposta intuitiva o si costruisce nel corso della crescita. Il test con i bambini. I ricercatori hanno così coinvolto 537 bambini italiani tra i 3 e i 10 anni di età. Ciascun bambino è stato assegnato... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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