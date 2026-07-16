Uno studio dell’università di Milano-Bicocca rivela che i bambini mostrano comportamenti gentili già in modo spontaneo, molto prima di scegliere di esserlo. I ricercatori hanno osservato che l’istinto prosociale si manifesta nei primi anni di vita, senza bisogno di insegnamenti. I comportamenti di aiuto e condivisione emergono precocemente, anche senza stimoli esterni. La ricerca si basa su osservazioni di bambini in diverse situazioni quotidiane, evidenziando una naturale tendenza alla gentilezza innata.

Milano, 16 luglio 2026 – Come si sviluppa il comportamento prosociale nei bambini? E, soprattutto, questo comportamento nasce come risposta intuitiva oppure si costruisce attraverso la riflessione e la scelta nel corso della crescita? Per rispondere a queste domande è nato uno studio coordinato da un team di università italiane (Università di Milano-Bicocca) e internazionali (London School of Economics, Università di Stavanger, Northwestern University) e pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour (“Stable intuition and the rise of deliberative prosociality in childhood”) Wojciech Kozielczyk Lo studio su 537 bambini. I ricercatori hanno coinvolto 537 bambini italiani tra i 3 e i 10 anni di età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - I bambini? Sono gentili per istinto molto prima di esserlo per scelta: cosa dice lo studio di Milano-Bicocca

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Bambini Altamente Sensibili: Guida e Strategie

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