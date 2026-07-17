Dal 1969, ogni mattina tra le 6.30 e le 8, si svolge il “Ballo all’alba” sulla spiaggia di Gatteo Mare. L’evento coinvolge appassionati e turisti che partecipano a balli come valzer, polka, mazurka, oltre a balli di gruppo e latini.

Il boom del ‘Ballo all’alba’ al bagno Corrado di Gatteo Mare contagia appassionati e turisti. Ogni mattina, dalle 6.30 alle 8, si balla in spiaggia. Valzer, polka e mazurka, ma anche balli di gruppo e latini. Una tradizione che parte dal 1969 con nonna Irma. Nel 1999 nasce il ‘ Club del liscio all’alba ’ dedicato al maestro Secondo Casadei. Presidente è Sergio Corvino, 73 anni, di Bellaria, sottotenente dei carabinieri in congedo. Del Ballo all’Alba parla Susi Fattori collaboratrice del Bagno Corrado. Come è nata l’idea di un club del ballo all’alba? "C’era la voglia di cominciare la giornata ballando. Anche la Rai è venuta a fare le riprese per ‘Uno mattina estate’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ballo all’alba dal 1969 al bagno Corrado

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