Un azionista non identificato ha dichiarato che il fatturato di Baldinini aumenterà del 40%. La notizia, diffusa ieri, ha sorpreso i dipendenti, che negli ultimi mesi avevano seguito con attenzione le vicende dell’azienda, tra le più antiche del settore calzaturiero di San Mauro Pascoli. Nessun dettaglio sulla provenienza dell’investitore o sui tempi di realizzazione dell’obiettivo di crescita. La comunicazione ha generato reazioni di sorpresa tra il personale.

La notizia, circolata già nelle prime ore della mattinata di ieri, ha colto di sorpresa tutti, compresi i dipendenti che, nell’ultimo anno, hanno seguito col fiato sospeso le vicende della maison Baldinini, una delle più antiche del polo calzaturiero di San Mauro Pascoli. L’azienda ha fatto sapere, in una nota, di "aver ricevuto dai creditori il sostegno nell’ambito del piano di risanamento". Il tribunale di Forlì ha dunque omologato, nei giorni scorsi, la procedura di concordato preventivo, segnando, di fatto, l’avvio di una fase di rilancio dello storico brand di calzature. Dietro il via libera all’operazione, realizzata in continuità diretta, ci sarebbe l’ingresso di un azionista misterioso, che si sarebbe impegnato a sborsare l’aumento di capitale destinato a sostenere il piano di rilancio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baldinini, un azionista misterioso: "Il fatturato crescerà del 40%"

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