Nel 1989, il presidente di una squadra di calcio di Milano ha dichiarato di non poter ingaggiare un allenatore perché considerato comunista. L’allenatore, noto per aver guidato con successo una squadra di Verona, è stato simbolo della Milano operaia. La sua carriera è associata agli anni più significativi della sua vita e di quella della squadra, anche se ha trascorso gran parte della sua carriera a Verona.

Ha legato gli anni più belli della sua carriera e della sua vita a Verona, ma questo non toglie che Osvaldo Bagnoli fosse la milanesità fatta persona. Senza retorica, senza fare il personaggio nemmeno con il trucco dell’antipersonaggio, senza fare il milanese perché lo era naturalmente, non soltanto per nascita e formazione o perché da bambino giocava a calcio a piedi nudi nei cortili della Bovisa. Scalzo non perché fosse particolarmente povero, ma perché nella classe operaia dell’epoca (lui era del 1935) si usava così, le scarpe si erano per le cose serie e non per il calcio. Il padre Aristide, arrivato da Cremona, votava socialista in una di quelle zone che a Milano chiamavano «rosse». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Bagnoli, l'allenatore simbolo della Milano operaia. L'Inter di Bergkamp e la risposta di Berlusconi: «Non posso prenderlo, è comunista»

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