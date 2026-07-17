Dopo un temporale, i bagni pubblici vengono chiusi, ma l’acqua nelle spiagge risulta comunque pulita. Un bagnino ha commentato la situazione definendola “ridicolo”. Nel frattempo, sono stati investiti milioni di euro per ridurre il rischio che le acque reflue, sia bianche che nere, vengano riversate in mare durante forti piogge.

Riccione (Rimini), 17 luglio 2026 – Milioni di investimenti per evitare che le acque bianche e nere delle fogne finiscano in mare in occasione di grandi piogge. Missione riuscita, perché ieri mattina Riccione si è alzata al mattino senza vedere in spiaggia divieti di balneazione derivanti dall’apertura di sfioratori in mare dopo il forte temporale di mercoledì sera. Dov’è il divieto di balneazione. Chilometri di costa balneabile, tranne un fazzoletto di sabbia dove è comparso il divieto. Siamo alla zona 151, al Marano. Qui arriva al mare il rio dell’Asse, un piccolo canale che avvicinandosi alla spiaggia finisce in un tubo. In spiaggia ci sono le paratie che si aprono se la portata d’acqua dovesse essere importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Bagni proibiti dopo il temporale, ma l’acqua è pulita. È ridicolo”: la denuncia del bagnino Claudio

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