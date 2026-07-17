Dopo il voto segreto alla Camera sulla riforma della legge elettorale, approvato con 217 sì, 152 no e 2 astenuti, la discussione si sposta al Senato. La leader del governo non ha rilasciato commenti sull’esito. La legge ora attende l’esame nel prossimo ramo del Parlamento. La votazione ha diviso le forze politiche, con alcuni partiti favorevoli e altri contrari. La procedura parlamentare prosegue senza dichiarazioni ufficiali da parte delle figure di spicco del governo.

La politica all’indomani dell’approvazione a voto segreto alla Camera della riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato. Ma è bagarre in aula al momento del voto. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Bagarre sulla legge elettorale, Meloni non commenta

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