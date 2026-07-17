Prima del voto sulla legge elettorale in Aula alla Camera si è verificata una rissa tra i parlamentari. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con scritte come “Meloni ha fallito”. La discussione si è accesa poco prima dell’inizio della votazione, con scambi di insulti e proteste rumorose. Non sono stati segnalati feriti o arresti. La seduta è proseguita dopo la calma ritrovata, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sui toni accesi in aula.

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 Prima della votazione sulla legge elettorale in Aula alla Camera è scoppiata la bagarre. Le opposizioni hanno esposto i cartelli con su scritto, tra le altre cose, 'Meloni ha fallito'. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Card. Sarah: “Rispettare l’autodeterminazione dei popoli e la loro convinzione religiosa" Anas, scatta il piano "Estate sicura 2026". Previsti 440 milioni di spostamenti Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bagarre in Aula prima del voto su legge elettorale, i cartelli delle opposizioni Meloni ha fallito

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