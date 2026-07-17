Victoria Cranmer, babysitter coinvolta in un’indagine, rimane in carcere dopo il rifiuto del giudice di accogliere la sua difesa. La donna è accusata di aver girato un video considerato dagli investigatori inappropriato per una bambina di due anni. La difesa afferma che le immagini sono state fraintese e che tutto sarebbe stato esagerato. La polizia ha ritenuto il video incompatibile con la tutela della minore.

Victoria Cranmer resta in carcere: il giudice respinge la ricostruzione della difesa. È al centro di un’inchiesta che riguarda un video ritenuto dagli investigatori incompatibile con la tutela di una bambina di appena due anni, ma la difesa sostiene che quelle immagini siano state completamente fraintese. Protagonista della vicenda è Victoria Cranmer, 25 anni, arrestata nel New Jersey e accusata di diversi reati ai danni della minore, tra cui quelli legati alla produzione di materiale illecito e alla messa in pericolo della bambina. Durante l’udienza preliminare, il suo avvocato ha definito il filmato un semplice “momento innocente”, sostenendo che l’intera vicenda sia stata “ingigantita”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Babysitter accusata per un video con una bimba di 2 anni, la difesa choc: ‘È stato tutto ingigantito’

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