In Inghilterra accusano l'Argentina di antisportività elencando 31 sporchi trucchi usati in campo

In Inghilterra è stata presentata una lista di 31 episodi considerati antisportivi durante la semifinale dei Mondiali 2026 contro l'Argentina. La denuncia si basa su una serie di comportamenti ritenuti scorretti durante la partita disputata ad Atlanta. Non sono stati forniti dettagli specifici sui singoli episodi, ma si sottolinea come la squadra argentina abbia adottato pratiche considerate scorrette nel corso del match.

In Inghilterra hanno messo sotto accusa il comportamento dell'Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026 e hanno ricostruito una lunga serie di episodi contestati durante la sfida di Atlanta. Tra falli, proteste e provocazioni, Oltremanica cresce la polemica sullo stile di gioco argentino sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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10-Minute Match: Argentina v England, 1986 FIFA World Cup Quarter-Final

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