Autotreno sbanda sull'A1 tra Nola e Maddaloni sfonda il guardrail e invade la corsia opposta

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un autotreno che trasportava lamiere zincate ha sbandato sull'A1 tra Nola e Maddaloni, sfondando il guardrail e invadendo la corsia opposta. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo dai soccorritori e affidato alle cure del 118. Il tratto autostradale è stato chiuso temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo. Nessuna informazione su eventuali feriti.

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Il mezzo pesante trasportava lamiere zincate. Conducente estratto dall'abitacolo e affidato al 118, tratto autostradale chiuso per i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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