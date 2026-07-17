Autostrade il Ministero dei trasporti | Noi in regola con tutti gli adempimenti

Notizia in breve

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato di essere in regola con tutti gli adempimenti relativi alla gestione delle autostrade. La comunicazione è arrivata in risposta a richieste di chiarimenti su eventuali irregolarità o problemi nelle procedure di manutenzione e sicurezza delle infrastrutture autostradali. Il ministero ha precisato di aver rispettato tutte le normative vigenti e di aver completato le verifiche necessarie per garantire il corretto funzionamento delle autostrade.