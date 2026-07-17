Autostrade il Ministero dei trasporti | Noi in regola con tutti gli adempimenti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato di essere in regola con tutti gli adempimenti relativi alla gestione delle autostrade. La comunicazione è arrivata in risposta a richieste di chiarimenti su eventuali irregolarità o problemi nelle procedure di manutenzione e sicurezza delle infrastrutture autostradali. Il ministero ha precisato di aver rispettato tutte le normative vigenti e di aver completato le verifiche necessarie per garantire il corretto funzionamento delle autostrade.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( MIT ), il dicastero guidato da Matteo Salvini che si occupa delle infrastrutture e della mobilità del Paese, ha diffuso una nota per fare chiarezza sull'iter di aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) di Autostrade per l'Italia (ASPI), respingendo le ricostruzioni pubblicate da alcune testate giornalistiche. Secondo il Ministero, le indiscrezioni secondo cui il via libera al nuovo PEF sarebbe fermo a causa di presunti ritardi del MIT nel rispondere alle richieste della Commissione europea "sono prive di fondamento". La proposta di ASPI presentata a marzo. Nella nota il Ministero ricorda che Autostrade per l'Italia ha trasmesso la proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario soltanto il 17 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sadak Suraksha Abhiyan 2026 | Ministry of Road Transport and Highways | Episode 2
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