Auto fuori controllo si schianta tra la folla a Rimini | paura e feriti a Borgo San Giuliano
Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata tra la folla a Borgo San Giuliano, a Rimini. La vettura ha travolto alcune auto in sosta, investito pedoni e infine si è fermata contro la vetrina di un negozio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito i feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale. La strada è rimasta chiusa per le operazioni di rimozione del veicolo.
Rimini, 17 luglio 2026 – Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di oggi al Borgo San Giuliano, dove un'auto fuori controllo ha seminato il panico lungo via San Giuliano, travolgendo alcune vetture, investendo dei pedoni e terminando la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il bilancio provvisorio è di cinque feriti, nessuno dei quali, secondo le prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, un cinquantenne alla guida di una Toyota Aygo avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. L'auto ha tamponato almeno tre veicoli – una Renault Scenic con targa olandese, una Peugeot 3008 e una Smart – coinvolgendo anche alcuni pedoni, prima di schiantarsi contro la vetrina di un parrucchiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Rimini.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Incidente a Borgo San Giuliano, auto si schianta tra la folla: paura e feriti
Auto fuori controllo, esce di strada e si schianta: c'è un feritoUn uomo di 69 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 di oggi nei pressi dei campi di Gabbiolo, in direzione Povo.
Inferno nel borgo: auto impazzita travolge pedoni e si schianta in un negozio, dramma sfiorato a RiminMomenti di puro terrore nel tardo pomeriggio di oggi nel cuore del Borgo San Giuliano. Quella che doveva essere una tranquilla serata estiva si è trasformata ... chiamamicitta.it
Rimini, si schianta contro tre auto nel Borgo San Giuliano: 5 persone feriteRIMINI. Un incidente ha coinvolto quattro auto nel tardo pomeriggio di oggi nel Borgo San Giuliano. Una Toyota Aygo che transitava in via Tiberio ha ... corriereromagna.it