Auto fuori controllo si schianta tra la folla a Rimini | paura e feriti a Borgo San Giuliano

Notizia in breve

Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata tra la folla a Borgo San Giuliano, a Rimini. La vettura ha travolto alcune auto in sosta, investito pedoni e infine si è fermata contro la vetrina di un negozio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito i feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale. La strada è rimasta chiusa per le operazioni di rimozione del veicolo.