Durante il consiglio comunale, è stato discusso il mancato invito al sindaco alla visita del ministro della Cultura, avvenuta il 23 giugno. L’interpellanza, presentata dal capogruppo di Cesena 2024, ha accusato il partito di aver mescolato le funzioni istituzionali con le questioni politiche. La questione ha riacceso il dibattito sulla gestione delle relazioni tra amministrazione e rappresentanti nazionali.

Il caso del mancato invito al sindaco Enzo Lattuca in occasione della visita a Cesena del ministro della Cultura Alessandro Giuli (Fratelli d’Italia), lo scorso 23 giugno, è stato riesumato in consiglio comunale ieri pomeriggio attraverso un’interpellanza presentata dal capogruppo di Cesena 2024, Armando Strinati. A rispondere è stato lo stesso primo cittadino, che ha confermato di non essere mai stato informato ufficialmente della presenza del ministro in città e ha colto l’occasione per criticare duramente il comportamento degli organizzatori e, più in generale, il rapporto tra centrodestra e istituzioni. Giuli, durante la visita nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attacco in consiglio alla destra : "Mischia il partito con le istituzioni"

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