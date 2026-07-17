Atletica cast stellare a Londra per la Diamond League L’Italia si affida a Larissa Iapichino
Larissa Iapichino sarà l’unica atleta italiana presente al London Athletics Meet 2026, undicesima tappa della Diamond League, in programma sabato 18 luglio nello stadio che ospitò le Olimpiadi del 2012. La competizione vedrà partecipanti di alto livello provenienti da tutto il mondo, con un cast stellare di atleti di élite. La gara sarà l’occasione per la velocista e lunghista italiana di confrontarsi con i migliori del circuito internazionale.
Sarà Larissa Iapichino l’unica rappresentante italiana impegnata nel London Athletics Meet 2026, undicesima tappa stagionale della Diamond League in programma sabato 18 luglio nello stadio che ospitò le gare olimpiche di atletica nel 2012. Quinta uscita della stagione all’aperto per la nuova primatista nazionale di salto in lungo, che proverà a confermarsi sopra i 7 metri sulla pedana inglese dopo il magnifico 7.12 di Eugene. La 23enne toscana, argento mondiale indoor in carica, si è superata in Oregon strappando per un solo centimetro il record italiano alla madre Fiona May e venendo battuta per un’incollatura solamente dalla statunitense regina globale della specialità Tara Davis-Woodhall. 🔗 Leggi su Oasport.it
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