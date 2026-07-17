Atletica cast stellare a Londra per la Diamond League L’Italia si affida a Larissa Iapichino

Notizia in breve

Larissa Iapichino sarà l’unica atleta italiana presente al London Athletics Meet 2026, undicesima tappa della Diamond League, in programma sabato 18 luglio nello stadio che ospitò le Olimpiadi del 2012. La competizione vedrà partecipanti di alto livello provenienti da tutto il mondo, con un cast stellare di atleti di élite. La gara sarà l’occasione per la velocista e lunghista italiana di confrontarsi con i migliori del circuito internazionale.