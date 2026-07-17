ATA 24 mesi 2026 ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Verbano Cusio Ossola Biella Vercelli Lecce Parma

Da orizzontescuola.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive per il personale ATA con almeno 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive saranno utilizzate per assegnare ruoli e supplenze nel prossimo anno scolastico. La pubblicazione riguarda anche le province di Verbano Cusio Ossola, Biella, Vercelli, Lecce e Parma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. L'articolo ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Verbano Cusio Ossola, Biella, Vercelli, Lecce, Parma. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ATA 24 Mesi: chiuse le domande, ora arriva l'Allegato G! Le prossime date da segnare

Video ATA 24 Mesi: chiuse le domande, ora arriva l'Allegato G! Le prossime date da segnare

Notizie e thread social correlati

ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Lodi]Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive per il personale ATA con 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 2026/27.

ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Ragusa]Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026/27.

Argomenti più discussi: ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Mantova, Macerata, Ascoli Piceno, BAT, Oristano]; ATA 24 Mesi 2026/2027, Pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive: ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici territoriali. Possibile presentare RECLAMO? (IN AGGIORNAMENTO); Graduatorie ATA 24 mesi 2026/27, provvisorie in pubblicazione: elenchi aggiornati; Mobilità ATA 2026/2027, ecco i posti disponibili dopo i trasferimenti per le prossime assunzioni e le supplenze annuali [AGGIORNATO].

verbano cusio ossola ata 24 mesi 2026ATA 24 mesi 2026, sono in arrivo le graduatorie provvisorie e definitive per l’anno scolastico 2026-2027: gli elenchiImmagine di repertorio da ImagoeconomicaConcorso ATA - personale ATA - scuola - Imagoeconomica Marco ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web