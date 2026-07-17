assoleader puglia riunisce i 23 gal

Assoleader Puglia ha riunito i 23 Gruppi di Azione Locale della regione. L’obiettivo è migliorare il coordinamento tra i territori e rappresentare un’istanza unitaria. L’organismo punta a definire una strategia condivisa per lo sviluppo della regione. La prima assemblea si è svolta questa settimana, coinvolgendo i rappresentanti dei GAL. Nessuna comunicazione ufficiale sulle decisioni prese o sui contenuti discussi durante l’incontro.

Di Nino Sangerardi: Assoleader Puglia ” è il nuovo organismo che riunisce i 23 Gruppi di Azione Locale (GAL) della Regione con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i territori, rappresentarne in modo unitario le istanze e costruire una strategia condivisa per lo sviluppo della Puglia. Un passaggio che consolida il ruolo dei GAL come protagonisti della crescita locale e crea un interlocutore unico capace di dialogare con le Istituzioni, il sistema produttivo e le comunità, favorendo una programmazione sempre più efficace delle politiche di sviluppo”. I GAL sono partenariati composti da soggetti pubblici e privati che operano sui... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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