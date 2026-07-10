Ascolti tv giovedì 9 luglio | Mondiali 2026 Tim Battiti Live Innamorato pazzo

Notizia in breve

Giovedì 9 luglio 2026, i Mondiali di calcio sono stati trasmessi su Rai 1, attirando l’attenzione del pubblico. La partita ha registrato il maggior numero di spettatori della serata, mentre altri programmi come Tim Battiti Live e Innamorato Pazzo hanno avuto ascolti più bassi. I dati Auditel mostrano un picco di ascolto per l’evento sportivo, che ha superato gli altri programmi trasmessi durante la stessa fascia oraria.