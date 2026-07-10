Ascolti tv giovedì 9 luglio | Mondiali 2026 Tim Battiti Live Innamorato pazzo
Giovedì 9 luglio 2026, i Mondiali di calcio sono stati trasmessi su Rai 1, attirando l’attenzione del pubblico. La partita ha registrato il maggior numero di spettatori della serata, mentre altri programmi come Tim Battiti Live e Innamorato Pazzo hanno avuto ascolti più bassi. I dati Auditel mostrano un picco di ascolto per l’evento sportivo, che ha superato gli altri programmi trasmessi durante la stessa fascia oraria.
Ascolti tv giovedì 9 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 9 luglio 2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 2 Mai fidarsi di mio marito. Su Rai 3 Overland. Su Rete 4 Innamorato pazzo. Su Canale 5 Tim Battiti Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 9 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 9 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
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