Ascolti tv del 16 luglio Ilary Blasi e lo scontro con Luca Argentero

Da dilei.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 16 luglio, Rai 1 ha trasmesso la terza stagione della fiction “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero. In quella stessa giornata, è stato segnalato uno scontro tra Ilary Blasi e Luca Argentero durante la trasmissione. La finale dei Mondiali 2026 è prevista per il prossimo weekend, ma non ci sono ulteriori dettagli su eventuali conseguenze di questo episodio. I dati sugli ascolti televisivi mostrano un aumento di audience rispetto alle serate precedenti.

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In attesa di vedere la finale dei Mondiali 2026 il prossimo weekend, Rai 1 ha riproposto la terza stagione della fiction, Doc- Nelle tue mani con Luca Argentero. Su Canale 5 invece Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia ha condotto una nuova puntata di Tim Battiti Live dove si sono alternati sul palco Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, Ernia, J-Ax, Patty Pravo, Anna, Gabry Ponte, Rocco Hunt, Orietta Berti, Serena Brancale e Delia, Clementino, Benji & Fede con Alex Britti, Sayf, Rosa Chemical, Alessio Bernabei, Nicolò Filippucci, Lorenzo Salvetti, Angie, Settembre. Su Italia 1 è andato in onda Chicago Med 11 e su Rete 4 Zona Bianca. 🔗 Leggi su Dilei.it

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