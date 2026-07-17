L’Inghilterra ha subito un’altra eliminazione ai Mondiali, con un risultato che ha suscitato molte critiche. Nel podcast In the Box, si analizzano gli errori dell’allenatore, non solo nella partita contro l’Argentina, ma anche in altre occasioni. Viene evidenziata una serie di decisioni contestate e sbagliate che hanno contribuito alla sconfitta della squadra. La puntata si concentra sulle scelte tecniche e tattiche che hanno influenzato il percorso della nazionale nel torneo.

L’ennesima delusione dell’Inghilterra al Mondiale è l’argomento unico della puntata speciale di In the Box, il nostro podcast sul calcio inglese. Con l’aiuto anche del nostro corrispondente da Londra Davide Chinellato, analizziamo tutti gli errori, soprattutto di Tuchel, che hanno portato alla sconfitta in semifinale contro l’Argentina, valutiamo il Mondiale dei Tre Leoni nel suo complesso e se il ct tedesco merita di essere confermato. In the Box, il podcast sul calcio inglese è curato da Paolo Avanti, Stefano Cantalupi e Pier Luigi Giganti. Due volte alla settimana si discutono e analizzano i temi più importanti della Premier League e del calcio britannico in genere, con un occhio anche alle serie minori e alla FA Cup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - ASCOLTA In The Box. Tutti gli errori di Tuchel (non solo contro l’Argentina)

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