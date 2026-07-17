arte e storia nei giochi di carte e da tavolo

Un articolo di Riccardo Jannello esplora il legame tra arte, storia e giochi di carte e da tavolo. Si fa riferimento a giochi come il Gioco dell’Oca, che molti associano a semplici passatempo, e si sottolinea come questi giochi abbiano radici antiche. Il testo analizza come le immagini e i simboli presenti nei giochi riflettano aspetti culturali e storici. Non vengono menzionate persone, aziende o luoghi specifici.

di Riccardo Jannello Chi non ha mai fatto una partita al Gioco dell’Oca alzi la mano: magari pensa sia un’invenzione moderna e assolutamente gioiosa e invece eccoti nella storia dei giochi di carte e da tavolo come ce l’insegna una pregevole mostra che è in corso a Massa, nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale fino al 30 luglio (da martedì a domenica 10-13, 15-19, patrocinio dei Comuni di Massa e di Milano). E si scopre che il Gioco dell’Oca ha messo alla prova grafici di tanti secoli fa che hanno costruito tabelloni sempre più completi e soprattutto artistici, alcuni dei quali sono in esposizione a Massa. Ma ci sono anche altri giochi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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The History of Magic the Gathering, Magic Core Set 2015

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