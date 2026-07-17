Arte e storia nei giochi di carte e da tavolo

Da quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un articolo di Riccardo Jannello esplora il legame tra arte, storia e giochi di carte e da tavolo. Si fa riferimento a giochi come il Gioco dell’Oca, che molti associano a semplici passatempo, e si sottolinea come questi giochi abbiano radici antiche. Il testo analizza come le immagini e i simboli presenti nei giochi riflettano aspetti culturali e storici. Non vengono menzionate persone, aziende o luoghi specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Riccardo Jannello Chi non ha mai fatto una partita al Gioco dell’Oca alzi la mano: magari pensa sia un’invenzione moderna e assolutamente gioiosa e invece eccoti nella storia dei giochi di carte e da tavolo come ce l’insegna una pregevole mostra che è in corso a Massa, nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale fino al 30 luglio (da martedì a domenica 10-13, 15-19, patrocinio dei Comuni di Massa e di Milano). E si scopre che il Gioco dell’Oca ha messo alla prova grafici di tanti secoli fa che hanno costruito tabelloni sempre più completi e soprattutto artistici, alcuni dei quali sono in esposizione a Massa. Ma ci sono anche altri giochi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

arte e storia nei giochi di carte e da tavolo
© Quotidiano.net - Arte e storia nei giochi di carte e da tavolo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The History of Magic the Gathering, Magic Core Set 2015

Video The History of Magic the Gathering, Magic Core Set 2015

Notizie e thread social correlati

La storia dei giochi da tavolo: dall’Antico Egitto al digitaleI primi giochi da tavolo risalgono a migliaia di anni fa, con testimonianze provenienti da civiltà dell’Antico Egitto.

Leggi anche: Cinque giochi di carte da mettere in valigia per un’estate senza noia

Temi più discussi: Musei statali di Pistoia: luglio tra arte e storia; Studenti giallisti a lezione di arte e storia nel Municipio di Gussago; Arte e storia nei giochi di carte e da tavolo; Siena, aperture straordinarie per un itinerario tra arte e storia nel cuore della città.

arte e storia neiArte nei giardini della nostra storiaCASTELVECCHIO PASCOLI - Il progetto Arte nei giardini della nostra storia nasce con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio storico e ... giornaledibarga.it

Colpo lampo nei musei: che fine fanno le opere d'arte rubate?Che cosa succede dopo aver trafugato con successo delle opere d’arte? Con regole più severe per il mercato, i reperti rubati intraprendono spesso viaggi complessi e misteriosi. Dal fulmineo furto di ... it.euronews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web