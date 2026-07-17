Un uomo è stato arrestato nel Napoletano con oltre cinque chili di droga e armi da guerra. La Polizia di Stato ha disposto la custodia cautelare in carcere. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche arnesi e materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nel quartiere nord di Napoli, dove sono stati sequestrati anche armi di grosso calibro e munizioni.

Napoli Nord, custodia cautelare in carcere per armi da guerra e oltre cinque chili di droga sequestrati. Nella giornata odierna la Polizia di Stato di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di detenzione illegale di armi, comprese armi da guerra, e di sostanze stupefacenti destinate alla cessione. A darne notizia una comunicazione della Procura di Napoli Nord. Le indagini della Squadra Mobile. L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, ha consentito di raccogliere elementi ritenuti significativi sulla disponibilità, da parte dell’indagato, di un vasto arsenale e di ingenti quantitativi di droga già sequestrati nel gennaio 2026. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Arsenale e droga nascosti in casa: arrestato un uomo nel Napoletano

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Armi, esplosivi e droga nascosti in casa: arrestato a Oschiri

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