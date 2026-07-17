Il weekend più caldo dell'anno si sta avvicinando, con temperature elevate che rendono difficile il riposo e aumentano la sensazione di spossatezza. Le previsioni indicano un aumento delle ondate di calore, con poche pause tra un episodio e l'altro. Molti non si sono ancora ripresi dalle alte temperature dei giorni precedenti, e la nuova ondata di caldo intensifica la fatica e la difficoltà nel mantenere condizioni di comfort.

In queste estate rovente, la tregua da afa è spesso di breve durata o inesistente e ci apprestiamo a vivere il weekend più caldo dell'anno. Oltre alla generale apprensione molti non si sono ancora completamente ripresi dalla precedente e già arriva la successiva. Il risultato? "Stanchezza persistente, difficoltà di concentrazione, dolori muscolari. Questi sintomi legati all'ondata di calore non scompaiono da un giorno all'altro" spiega il dottor Lorenzo Matone, Medico di medicina generale di MioDottore. Come possiamo aiutare il corpo a recuperare? Vediamo i passi essenziali da seguire. La stanchezza persistente è dovuta principalmente allo sforzo fisico a cui il corpo è sottoposto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arriva il weekend più caldo: una guida rapida per affrontare afa e spossatezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IRIS USA Long-Lasting Hand Warmers: Reliable Heat Wherever You Go

Notizie e thread social correlati

Bergamo tra afa e temporali: nel weekend arriva aria più frescaNel fine settimana, Bergamo e il Nord Italia sono interessati da condizioni meteorologiche variabili, con afa e temporali.

Afa e temperature record: weekend nella morsa del caldoPer sabato 27 giugno, si prevede a Bergamo una giornata prevalentemente soleggiata con nubi sparse al mattino.

Temi più discussi: Weekend al cinema, arriva l'Odissea di Nolan, il film più atteso dell'estate; Rinfrescata da domenica 19 luglio, arriva una pausa del grande caldo; A2RL: il futuro della guida autonoma arriva a Imola; Caldo record, da Roma a Milano weekend infernale: ma c’è la data della svolta contro l’afa.

Arriva il weekend più caldo: una guida rapida per affrontare afa e spossatezzaI consigli del medico per non farsi sopraffare dalle temperature eccessive di questi giorni ... msn.com

Nel presentare il weekend in Belgio, Frederic Vasseur ha voluto frenare l’euforia dopo il successo di Silverstone, ricordando che il momento difficile arriva adesso: Spa è uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche della pista, si x.com

Meteo, caldo record in Italia: weekend rovente con 46°C, poi arriva la rinfrescataMeteo Italia, weekend di caldo estremo con punte di 46°C e rischio temporali violenti al Nord. Da lunedì arriva una rinfrescata: ecco dove cambia. adnkronos.com

Il weekend è arrivato, posta una foto della tua bici reddit