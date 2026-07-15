Bergamo tra afa e temporali | nel weekend arriva aria più fresca

Da bergamonews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana, Bergamo e il Nord Italia sono interessati da condizioni meteorologiche variabili, con afa e temporali. La regione si trova ai margini dell’anticiclone africano, che favorisce un cambiamento nel tempo. Si prevedono temporali e un calo delle temperature, con aria più fresca in arrivo. La situazione rimane instabile, con condizioni che potrebbero continuare a variare nel corso dei prossimi giorni.

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Bergamo. Il Nord Italia resta sul bordo dell’anticiclone africano e proprio questa posizione più marginale apre la strada a una fase meteo movimentata. Anche la Lombardia e le aree vicine a Bergamo dovranno fare i conti con il rischio di temporali, in un contesto ancora caldo e soprattutto afoso. L’anticiclone, molto più forte sulle regioni centro-meridionali, mostra infatti una maggiore debolezza sulle regioni settentrionali. Infiltrazioni di aria più instabile potranno così favorire la formazione di temporali anche intensi, inizialmente sulle zone alpine e prealpine e con possibili coinvolgimenti della Pianura Padana. Secondo gli esperti di 3bmeteo, già entro mercoledì sera sulla Pianura Padana saranno possibili fenomeni localmente violenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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